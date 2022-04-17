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Денісова закликала насильно вивезених на територію РФ українців скористатися пунктом пропуску в Нарві, щоб виїхати в ЄС

Станом на 16 квітня, до РФ було переміщено 808 тисяч осіб, з яких 153 тисячі – діти.

Денісова закликала насильно вивезених на територію РФ українців скористатися пунктом пропуску в Нарві, щоб виїхати в ЄС
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала українців, котрих насильно вивезли до РФ з тимчасово окупованих регіонів України, скористатися пунктом пропуску в місті Нарва (Естонія), щоб виїхати до Європи.

За її словами, практично щодня російські ЗМІ з посиланням на інформацію чиновників повідомляють про вивезення українських громадян. Станом на 16 квітня, за їхніми даними, було переміщено 808 тисяч осіб, з яких 153 тисячі – діти.

"Минулого тижня до мене звернулися волонтери з Росії, які виявили три табори для депортованих українців у Пензенській області. Вони відвідали один із таких таборів, де в той час перебували понад 400 осіб – переважно жінки і 147 дітей різного віку, зокрема немовлят. Наші громадяни були у вкрай важкому і гнітючому стані, не мали одягу, продуктів, предметів гігієни, адже їх забрали з Маріуполя просто з бомбосховища", – розповіла українська омбудсман.

Денісова зазначила, що за результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною 16 квітня перші 7 українців з табору в Пензенській області, зокрема сім'я з трьома дітьми, були доставлені в Нарву в Естонії, де їм надається необхідна допомога.

За словами уповноваженої з прав людини, наразі готується перевезення наступної групи насильно вивезених до РФ українців.

"Я звертаюся до громадян України, які нині перебувають у Росії і не знають, як дістатися до України або країн Європи – ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон Росії в місто Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади", – уточнила Денісова.

Вона додала, що всю інформацію і корисні телефони, що необхідні для перетину кордону і перебування в Естонії, можна знайти за посиланням https://www.estonia-for-ukraine.com/.

"Отримати додаткову інформацію можна також на гарячій лінії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яка працює безкоштовно і цілодобово: 0 800 50 17 20. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо! Україна своїх не залишає!", – підсумувала омбудсман.

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