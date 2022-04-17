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Російські війська вдарили по центру Харкова, відомо про 5 загиблих і 13 поранених

У різних місцях в центрі міста – пожежі.

Російські війська вдарили по центру Харкова, відомо про 5 загиблих і 13 поранених
Ілюстративне фото
Фото: Україна: оперативно

П'ятеро людей загинули, ще 13 отримали поранення внаслідок обстрілу центральних районів Харкова вдень у неділю, 17 квітня.

Про це "Супільне Харків" повідомило з посиланням на Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації.

У місцях, що зазнали обстрілів, працюють рятувальники.

"Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста – пожежі", – сказано в повідомленні.

Зокрема під обстріл потрапила Салтівка.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Харкові.

Як повідомляли, у суботу, 16 квітня, ворог 24 рази за добу обстріляв Харків, поранено 31 людину, з них четверо – діти. Окрім того, під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом загинули троє саперів, четверо поранені.

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