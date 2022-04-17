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​Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил Неїжпапу

Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.

​Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил Неїжпапу
Олексій Неїжпапа
Фото: Думская

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського від 16 квітня, оприлюднений на сайті ОП.

"Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в документі.

Раніше Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та області. Він перевірив організацію бойової служби і посилення об’єктів місцевої інфраструктури.

Нагадаємо, Зеленський призначив Неїжпапу командувачем ВМС ЗСУ в червні 2020 року.

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