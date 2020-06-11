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Зеленский сменил командующего Военно-морскими силами

Адмирала Воронченко сменит контр-адмирал Нейижпапа

Зеленский сменил командующего Военно-морскими силами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так указом №№216/2020 Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности Командующего ВМС ВСУ.

Указом №217/2020 на эту должность был назначен контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.

Напомним, ранее издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак решил сменить командующего Военно-морскими силами. Отмечалось, что Воронченко перейдет на службу в Министерство обороны, а его место получит Неижпапа. Новым заместителем якобы станет капитан 1 ранга Шаген Шайволодян - начальник 198-го учебного центра ВМС в Николаеве.

По информации издания, Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы командующим ВМС в среду, 20 мая. Теперь его должен был подписать Зеленский.

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