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Представители Украины и России в ТКГ по Донбассу провели встречу в Минске, - ОП

Стороны обсуждали вопрос повышения эффективности работы группы.

Представители Украины и России в ТКГ по Донбассу провели встречу в Минске, - ОП

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что в Минске украинская делегация провела встречу с российской стороной Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщила пресс-служба ОП в фейсбуке.

"В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) с целью обсуждения повышения эффективности работы группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоялась "в рамках выполнения договоренностей лидеров "Нормандского формата", в продолжение встреч украинской делегации в Берлин 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня".

Напомним, накануне представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

С 9 июня Украина привлекла к работе Трехсторонней контактной группы журналистов Денис Казанского и Сергея Гармаша от Донецкой области, а также главу Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадима Горана и врача Константина Либстера - от Луганской.

В Офисе президента сообщили, что переселенцы будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.

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