ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки

Это позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать на выборах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

"Большое количество граждан Украины (более1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит - они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - говорится в сообщении.

Ранее при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах - по месту фактического проживания.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

Ране ЦИКтакже разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации. Правила для этого аналогичные вышеуказанным.

Оба решения вступят в силу с 1 июля.

Напомним, раньше сменить место голосования разрешалась только на выборах президента и для голосования за партии в Раду, в то время как такого права не было при голосовании за мажоритарного кандидата на парламентских выборах, а также на местных выборах.

В прошлом году место голосования перед вторым туром президентских выбороы изменили 325 тыс. человек.

В декабре ЦИК разрешил менять место голосования онлайн и сразу на два тура.