Премьер подчеркнул, что Россия, оккупировавшая Крым, не выполняет свои обязанности перед живущими там людьми.

Вопрос поставок водоснабжения с материковой Украины на территорию аннексированного Россией Крыма в настоящее время на повестке дня не стоит.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот вопрос нас беспокоит, но восстановление поставки через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас вода в Крым не подается и "физически не может туда подаваться". Он подчеркнул, что Россия, оккупировавшая Крым, не выполняет перед живущими там людьми свои обязанности, которые прописаны в международной конвенции для страны-оккупанта.

"Другое дело, что не всегда Российская Федерация, которая является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые там живут, согласно международной конвенции", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст ранее заявил, что Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, поскольку вместе с санкциями Запада это является важным компонентом международного давления на Россию.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова. В феврале 2020 постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями".