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Постпред Зеленского исключил подачу воды в Крым до деоккупации

"Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации".

Постпред Зеленского исключил подачу воды в Крым до деоккупации
Северо-Крымский канал
Фото: ikrim.net

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос возобновления поставок воды на оккупированный полуостров Крым не обсуждается.

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", - написал Кориневич в фейсбуке.

По его словам, 11-12 февраля комитет Верховной Рады по правам человека проведет выездное заседание в Херсонской области. Депутаты будут знакомиться с вопросами, связанными с оккупированными территориями Крыма и в том числе съездят на контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак".

Рядом с ним находится дамба перекрытого участка Северо-Крымского канала, и депутаты могут ее осмотреть. Но выездное заседание комитета никак не связано с вопросами водоснабжения, подчеркнул Кориневич.

Комментарий Кориневича связан с комментарием депутата Верховной Рады Юрия Аристова программе "Схемы". В видео, записанном еще 17 октября 2019 года, но опубликованном в конце января 2020 года, он рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

"Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он. На вопрос, куда именно в Россию, Аристов сказал: "Речь шла о Крыме".

Вскоре после этого появилась информация, что 11-12 февраля депутаты Верховной Рады собираются осмотреть дамбу Северо-Крымского канала.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

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