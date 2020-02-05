Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты и премии топ-чиновникам

Зарплата министров и их заместителей составит от трех до пяти средних зарплат.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Такое решение он принял в ходе совещания на Банковой с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, информирует пресс-служба президента.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил главе государства о решении упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил Владимир Зеленский.

Также премьер проинформировал президента о том, что правительство решило

попросить наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом".