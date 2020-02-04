Герасимов сравнил проведение выборов на Донбассе с "крымским референдумом" 2014 года

Он напомнил, что российские оккупационные войска остаются на позициях, и почти каждый день гибнут наши воины.

Проведение выборов в ОРДЛО в октябре недопустимо, так как оккупационные войска продолжают обстрелы, а украинские защитники продолжают гибнуть. Выборы в таких условиях - это выборы под дулами автоматов. Об этом заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов во время пленарного заседания Верховной Рады.

«Европейскую Солидарность» беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях, и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях - это собственными руками обречь Донбасс в сценарий так называемого Крымского референдума 2014 года под дулами российских автоматов», - сказал он.

Политик подчеркнул, что только активными действиями общественности и оппозиции президента Зеленского заставили отозвать изменения в Конституцию в части децентрализации, которые закладывали основы для ползучей федерализации.

«Европейская Солидарность» жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации, внутри которого они спрятали федерализацию, «формулу Штайнмайера» и централизацию вместо децентрализации», - отметил парламентарий.

Также Герасимов напомнил, что реформа децентрализации команды Порошенко была признана успешной, и попытки Зеленского устроить централизацию в Украине являются недопустимыми. «Международные и отечественные эксперты признали децентрализацию одной из самых успешных реформ Петра Порошенко. Наша команда дала общинам финансовую независимость, увеличив местные бюджеты иногда в десять раз. Зато Зеленский забирает у общин деньги и подсовывает украинцам формирования авторитарного режима с чрезмерными полномочиями президента», - сказал он.