Президент Владимир Зеленский решил отозвать поправки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598).

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Решение было принято по итогам встречи с руководством фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, где обсуждались вопросы децентрализации.

"Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы способных местных громад. Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан. Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, законопроект о децентрализации был внесен в Верховную Раду Зеленским 13 декабря прошлого года и был раскритикован как украинскими экспертами, так и западными партнерами.

При этом еще несколько дней назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для старта этой реформы.