Минфин анонсировал старт рабочей группы по налоговой реформе

Министр финансов Оксана Маркарова анонсировала старт на этой неделе рабочей группы по наработке налоговой реформы. Об этом Маркарова рассказала на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", - отметила Маркарова.

Рабочая группа приступит к заданию с диагностики налоговой системы.

"Мы не делали такой комплексной диагностики с 2015 года, она покажет, где мы находимся в сравнении с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки. И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - добавила министр.

Напомним, раннее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщал, что во время проведения налоговой реформы в 2020 года ГНС может снизить налоги для украинцев с маленькими зарплатами.