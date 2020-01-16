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Минфин анонсировал старт рабочей группы по налоговой реформе

Эксперты начнут работу с диагностики существующей системы. 

Минфин анонсировал старт рабочей группы по налоговой реформе
Фото: Макс Левин

Министр финансов Оксана Маркарова анонсировала старт на этой неделе рабочей группы по наработке налоговой реформы. Об этом Маркарова рассказала на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". 

"Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", - отметила Маркарова.

Рабочая группа приступит к заданию с диагностики налоговой системы.

"Мы не делали такой комплексной диагностики с 2015 года, она покажет, где мы находимся в сравнении с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки. И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - добавила министр.

Напомним, раннее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщал, что во время проведения налоговой реформы в 2020 года ГНС может снизить налоги для украинцев с маленькими зарплатами.

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