​Власти определили стратегические цели финансового сектора до 2025 года

Фото: facebook/НБУ

Регуляторы финансового рынка утвердили стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом говорится на сайте НБУ. Вместе с ним документ подготовили Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацфинкомиссия, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов.

Стратегия предусматривает пять основных направлений развития финсектора:

Укрепление финансовой стабильности. Содействие макроэкономическому развитию и росту экономики. Развитие финансовых рынков. Расширение финансовой инклюзии. Внедрение инноваций в финансовом секторе.

Стратегическими целями развития финансового сектора являются, например, внедрение плана действий BEPS для предотвращения вывода прибылей за границу, международный обмен информацией по единому стандарту (CRS), сокращение теневой экономики с 30% от ВВП до меньше 20%.

Долю неработающих кредитов в банковской системе за пять лет должна сократиться с 52,9% до меньше 10%, доля валютных депозитов - с 41,7% до меньше 30%.

Госдолг должен сократиться с 52,3% от ВВП до меньше 40%, при этом доля госдолга в национальной валюте должна увеличиться с 33,4% до больше 50%. Цель по дефициту государственного бюджета - 1,5% в 2024 году.

Все цели стратегии занимают около 15 страниц."Реализация стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике", - сказано в сообщении.