Авиакомпания МАУ считает цены на свои перелеты адекватными и соответствующими рынку. Об этом в интервью LB.ua заявил президент компании Евгений Дыхне.

"Цену на перелеты определяет рынок, спрос. Нет человека, который бы говорил: это стоит столько и столько. Это технологическая система, ревеню-менеджмент, которая оценивает спрос на рынке, интенсивность покупок, и в зависимости от этой интенсивности предлагается цена. Она нацелена на то, чтобы продать подороже, это понятно, и мы заинтересованы, получить самую большую выгоду от нашей деятельности, как любой бизнес. 100% правильно покупать (билеты - ред.) как можно раньше – интенсивность всегда ниже, поэтому и стоимость соответственно ниже", - отметил Дыхне.

Так, по его словам, образуется цена на билет в 12-15 тысяч, к примеру, на рейс Киев-Одесса или 4-5 тысяч - во Львов. Перелеты по 500 гривен, по мнению, президента МАУ, - это не бизнес, а маркетинговая история.

"Прецеденты с компаниями, которые по 500 гривен летали из Киева в Одессу, долго не продлились. В этом нет бизнеса. Когда компания продает так дешево билеты – это маркетинговая история, то есть нужно анализировать до конца, когда покупал, что покупал. Внутренние перелеты они сами по себе не дешевые, с учетом НДС на топливо и все остальное по цепочке. Помимо этого, это маршруты на короткие расстояния, а самое дорогое в перелете - это взлет и посадка, аэропортовые сборы. Поэтому полет в Вену может быть равен полету в Одессу. Это всего лишь бизнес. Не больше", - говорит Дыхне.

При этом МАУ, по его словам, в процессе поиска своего места между классической сетевой компанией и лоукостами, которые задают тренд цены на рынке, даже летая по другому маршруту, перешла на работу с разными тарифными группами.

"Есть тренды на уменьшение стоимости, поэтому мы уже продаем отдельно перевозку и отдельно дополнительную услугу, которую пассажир может купить до полета, перед полетом или вместе с билетом. Например, дополнительно заказать питание. Пассажиру, который готов лететь без питания, не нужно платить дополнительные деньги, его билет будет дешевле", - рассказал глава МАУ. Также, он говорит о том, что введение дополнительной платы за услуги помогло компании оптимизировать работу.

"Вопрос даже не в том, что мы берем деньги за распечатку билета – это не самоцель. Цель была научить пассажиров регистрироваться заранее. Как можно научить пассажира зарегистрироваться заранее – сделать платной регистрацию в аэропорту. Что мы решили этим вопросом? Многие операционные вопросы оптимизировались. Меньше людей на регистрации, процессы автоматизируются, меньше персонала задействуется, проще администрировать. Человек, который не сдает багаж, не обслуживается дополнительно на стойке регистрации. Это ускоряет и посадку на борт, и обслуживание на регистрации. Это правильные процессы.

Мы постепенно приучаем пассажира к пониманию того, что он купил. Он не может купить недорогой перелёт и ждать от МАУ всех сервисов, включенных в этот билет. Он должен четко понимать, что, как и на лоукост, есть то, за что ему придется доплатить. В МАУ сегодня такая же ситуация, иначе мы не можем конкурировать. Пассажир, покупающий дешевый перелёт, должен понимать, что все дополнительные сервисы для него будут платные, и это нормально. Или же он покупает другой тариф, в который все включено, и сразу платит за это", - резюмировал Евгений Дыхне.

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