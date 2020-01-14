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Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров

Сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров
Фото: utg.ua

Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров.

Об этом рассказал гендиректор компании Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд (кубометров. - ред.) и под эти мощности мы будем перестраивать систему", - сказал Макогон.

По его словам, вкладывать будут в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные постепенно выведут из эксплуатации. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

Макогон также отметил, что обязательным будет разрешение на такую оптимизацию со стороны Кабинета министров.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно", - отметил Макогон, уточнив, что в трубах будет снижено давление и диагностика будет проводиться реже.

При этом он считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров сохранится и после 2024 года. По словам Макогона, такой балансирующей мощности и гибкости как у украинской ГТС нет у российского "Северного потока". "Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", - пояснил он.

Напомним, 1 января транзит газа через украинскую ГТС сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн кубометров, до 49,32 млн кубометров газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн кубометров газа).

В 2019 году транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров.

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