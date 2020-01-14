Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров

Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров.

Об этом рассказал гендиректор компании Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд (кубометров. - ред.) и под эти мощности мы будем перестраивать систему", - сказал Макогон.

По его словам, вкладывать будут в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные постепенно выведут из эксплуатации. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

Макогон также отметил, что обязательным будет разрешение на такую оптимизацию со стороны Кабинета министров.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно", - отметил Макогон, уточнив, что в трубах будет снижено давление и диагностика будет проводиться реже.

При этом он считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров сохранится и после 2024 года. По словам Макогона, такой балансирующей мощности и гибкости как у украинской ГТС нет у российского "Северного потока". "Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", - пояснил он.

Напомним, 1 января транзит газа через украинскую ГТС сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн кубометров, до 49,32 млн кубометров газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн кубометров газа).

В 2019 году транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров.