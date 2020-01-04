"Газпром" в полном объеме оплатил транзит через территорию Украины, - Оператор ГТСУ

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского "Газпрома" оплату за транзит газа по территории Украины.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - написал Макогон в Facebook.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".