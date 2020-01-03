На дноуглубление Припяти в 2020 Украина направит почти 10 млн гривен

В рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40 будет осуществлено дноуглубление украинского участка реки Припять.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Кабмина.

Работы будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. куб. м грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 м, ширина - 35 м, радиус закругления - 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км.

Работы выполнит подрядчик ООО "СОБИ", которое стало победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок Prozorro, предложив самую низкую цену. Стоимость дноуглубления составляет почти 9,9 млн грн без НДС.

По данным 368.media, тендеры АМПУ эта фирма выигрывает не впервые — она, в частности, выполняла эксплуатационное дноуглубление на Днепре в 2019 году. Издание отмечает, что ООО "СОБИ" фигурировало в целом ряде уголовных производств по факту незаконной добычи песка, в частности, на Днепре в Голосеевском районе Киева, где компания без каких-либо разрешительных документов намывала примерно по 10 тыс. кубометров песка в сутки.

В Кабмине заверили, что все работы будут проведены с соблюдением требований экологической безопасности. Также указывается, что 2019 году специализированный филиал "Дноуглубительный флот" впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубление на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. кубометров.

Речной коридор Е40 проходит по территории Украины, Белоруссии и Польши по рекам Днепр, Припять, Западный Буг и Висла. Проект предполагает увеличение перевалки между Балтикой и Черным морем на 4-6 млн тонн грузов в год. Его стоимость оценивается в $12 млрд.