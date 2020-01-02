​Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету

Остаток средств на едином казначейском счету по итогам прошлого месяца сократился на 68% с 55,006 млрд гривен на 1 декабря до 17,547 млрд гривен на 1 января.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.

Несмотря на такое сокращение, это количество денег - рекордное для начала года. Предыдущее максимальное значение составляло 17,015 млрд гривен в 2006 году. Для сравнения, прошлый год Украина начала с 9,861 млрд гривен на едином казначейском счету.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен по состоянию на 1 марта, а максимальный – 61,83 млрд гривен 1 сентября.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.