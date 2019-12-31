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"Нафтогаз" сомневается в запуске "Северного потока - 2" в 2020 году

Транзит через территорию Украины может составить 75 млрд кубометров.

"Нафтогаз" сомневается в запуске "Северного потока - 2" в 2020 году
Фото: facebook.com/NaftogazUA

Глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток - 2" в 2020 году.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести Северный поток в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить Северный поток - 2", - сказал Коболев.

Он сказал, что в таких условиях объем транзит газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированного - 75 млрд кубометров, а не 65 млрд кубометров.

"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд. Мы точно потеряем "Турецкий поток", это минус 15 млрд. Остается 75 млрд", - сказал глава правления "Нафтогаза".

Напомним, что укладкой труб "Северного потока - 2" занималась швейцарская компания Allseas. 21 декабря она остановила работы из-за угрозы американских санций, не достроив всего 160 километров.

Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце России.

В России считают, что "Северный поток - 2" может быть достроен до конца 2020 года.

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