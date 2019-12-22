S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"

Если швейцарская компания Allseas, которая приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", окончательно решит выйти из проекта, Россия будет вынуждена искать другие корабли для прокладки труб. В качестве альтернативы рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, однако она не сможет работать в датских территориальных водах.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает американское информагентство S&P Global Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть.

"Оставшиеся работы на большой глубине необходимо провести в территориальных водах Дании. В соответствии же с законодательством этой страны Fortuna работать там не имеет права, потому что у нее нет системы динамического позиционирования. К тому же при помощи Fortuna можно укладывать всего по километру в день", - отметили аналитики S&P Global Platts.

Система динамического позиционирования есть у трубоукладочного судна "Академик Черский", которое "Газпром" купил три года назад. Однако "Академик Черский" используется на Дальнем Востоке. Чтобы ему добраться до Дании, понадобится около двух месяцев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, в который включены санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями.

О заморозке работ после этого сообщила швейцарская Allseas. В Nord Stream 2 (операторе "Северного потока-2") одновременно заявили о намерении завершить проект в "максимально короткий срок".