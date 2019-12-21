В российском МИДе отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

Министерство иностранных дел России заявило, что санкции США против компаний, которые строят российский газопровод «Северный поток-2», направленные против европейских стран, а не РФ. Об этом говорится в официальном заявлении Департамента прессы и печати МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что санкции, предусмотренные оборонным бюджетом США на 2020 год, направленные лишить Европу гарантированных источников поставок энергоносителей из России.

«Причем желание навредить российскому экспорту - далеко не единственное и даже не главное. В не меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, который обходится ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым затормозить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках», - утверждает российский МИД.

В ведомстве также заявили, что Россия продолжит воплощать свои экономические проекты несмотря на санкции.

«Будет, впрочем, интересно посмотреть, насколько реально суверенные европейские страны, от которых, например от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безоговорочно финансировать энергетическую отрасль США, забыв о собственных экономических интересах», - говорится в заявлении.

В свою очередь пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в себя в Facebook удивилась решению США по санкциям и написала, что «американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции».

Напомним, принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу в пятницу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".

Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку-2". Однако Германия не планирует отвечать на них.