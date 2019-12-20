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В столице Беларуси прошла акция против интеграции с Россией

Сообщается, что акция не согласована с городскими властями.

В столице Беларуси прошла акция против интеграции с Россией
Фото: tut.by

В пятницу, 20 декабря, вцентре Минска  проходит акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.

Об этом сообщает Tut.By.

Отмечается, что акция не согласована с городскими властями. Сначала ее участники провели митинг возле Педагогического университета, а затем прошли маршем.

Один  из лидеров оппозиции, глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич подчеркнул, что акция "исключительно мирная".

Фото: tut.by

"20 декабря выбрано не случайно, сегодня была встреча Лукашенко и Путина, которые согласовывали дорожные карты. Но, насколько стало известно, на сегодня этот вопрос не согласован. Но это еще не значит, что сегодня до конца дня Александру Лукашенко не заломают руки", - заявил Губаревич.

Милиционеры просят разойтись протестующих, потому акция не санкционирована. Но задержаний пока нет.

С теми, кто участвовал в акциях 7 и 8 декабря, милиция провела профилактические беседы.

Напомним, 7 декабря в Минске начались акции против интеграции с Россией.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств. Позже Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже - братской России".

Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин ищет пути для обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с Беларусью.

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