​Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе

Также запрещены развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Депутаты Киевского городского совета утвердили порядок организации и проведения массовых общественных мероприятий к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"Согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия необходимо перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения мероприятия", - говорится в сообщении.

Запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Отмечается, что организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций на балансе которых они находятся.

"Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что 19 декабря, в день Святого Николая, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади. В этом году праздничный городок и елочные украшения выполнены в тематике сказки про Щелкунчика.

Напомним, осенью 2014 года Киевский городской совет на три месяца запрещал запускать фейерверки в столице. Затем запрет неоднократно продлевали.