В Украине 21 декабря ожидается до +14

В Киеве прогнозируют до +9.

В Украине 21 декабря самая высокая температура будет в Крыму – до +14.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Об этом сообщили в Укргмдрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Донецкой области ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Напомним, в Киеве впервые за 139 лет дневная температура 18 декабря превысила 15 градусов тепла.