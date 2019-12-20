"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине 21 декабря ожидается до +14

В Киеве прогнозируют до +9. 

В Украине 21 декабря ожидается до +14
Фото: Макс Требухов

В Украине 21 декабря самая высокая температура будет в Крыму – до +14. 

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Об этом сообщили в Укргмдрометцентре. 

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Донецкой области ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Напомним, в Киеве впервые за 139 лет дневная температура 18 декабря превысила 15 градусов тепла. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также