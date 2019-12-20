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Facebook разрабатывает операционную систему и VR-очки

VR-очки могут появиться уже в 2023 году. 

Facebook разрабатывает операционную систему и VR-очки
Фото: EPA/UPG

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему и очки дополненной реальности. Об этом сообщает The Verge.

"Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая в один прекрасный день может уменьшить зависимость компании от Android, принадлежащей Google", - отмечается в сообщении. 

Сейчас разработкой руководит Марк Луковский, который является соавтором операционной системы Windows NT.

О новой ОС пока практически ничего не известно, однако один из руководителей Facebook Фикус Киркпатрик отметил, что в будущем «возможно» оборудованию компании не нужно будет полагаться на программное обеспечение от Google или других разработчиков.

Относительно создания VR-очков, глава отдела аппаратного обеспечения компании Эндрю Босворт сообщал, что они под кодовым названием «Орион» могут появиться уже в 2023 году. Кроме того, издание пишет, что Facebook работает над специальным интерфейсом для очков, который позволит управлять ими силой мысли. 

Компания также сообщала о разработке собственного процессора и голосового помощника.

Напомним, в один из хакерских форумов в декабре слили базу данных, в которой находилась личная информация о более 267 млн пользователей Facebook. В основном утечка информации касалась жителей США.

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