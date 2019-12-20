За сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошел один обстрел, потерь нет

За сутки 19 декабря оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях один раз нарушали режим прекращения огня, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши подразделения из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое", - уточнили в министерстве.

С начала суток 20 декабря и по состоянию на 7 утра противник не проявлял огневую активность.

Напомним, 17 декабря в зоне ООС был убит один украинский военный - старший солат 28 ОМБр Василия Лисицын. За 18 декабря противник семь раз нарушал режим прекращения огня, обстреливая территории возле Новолуганского, Березового, Водяного, Марьинки.