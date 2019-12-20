Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошел один обстрел, потерь нет

Огонь велся неподалеку от Троицкого Луганской области. 

За сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошел один обстрел, потерь нет
Фото: Макс Левин

За сутки 19 декабря оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях один раз нарушали режим прекращения огня, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши подразделения из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое", - уточнили в министерстве.

С начала суток 20 декабря и по состоянию на 7 утра противник не проявлял огневую активность. 

Напомним, 17 декабря в зоне ООС был убит один украинский военный - старший солат 28 ОМБр Василия Лисицын. За 18 декабря противник семь раз нарушал режим прекращения огня, обстреливая территории возле Новолуганского, Березового, Водяного, Марьинки. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также