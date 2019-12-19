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Еще одного экс-"беркутовца", обвиняемого в расстреле Небесной сотни, выпустили под домашний арест

Дело рассматривали в Святошинском районном суде Киева.

Еще одного экс-"беркутовца", обвиняемого в расстреле Небесной сотни, выпустили под домашний арест
Фото: Lb.ua

В Святошинском районном суде Киева сегодня рассмотрели ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения пяти экс-"беркутовцам", обвиняемым в расстрелах Небесной сотни и других преступлениях. Подобное ходатайство рассматривают каждые два месяца, поскольку меру пресечения свободы избирают именно на такой срок.

Суд под председательством судьи Сергея Дячука вынес решение оставить еще на два месяца Янишевского, Аброськина и Зинченко под стражей, а Маринченко – отпустить под круглосуточный домашний арест. Сергею Тамтуре продлили назначенную ранее меру пресечения - ночной домашний арест с 22:00 до 6 утра следующего дня без ношения электронного средства контроля. 

По словам прокурора по делу, Игоря Земскова, мотивация суда – не установлено данных относительно того, что оружие Маринченко исчезло, и что из нее убивали протестующих.

Прокуроры по делу просили всем пятерым продолжить избранные им ранее меры пресечения. 

Напомним, Святошинский суд отпустил одного из обвиняемых в убийствах "беркутовца", Тамтуру, под домашний арест, а в октябре даже позволил снять электронный браслет, чтобы "устроиться на работу". 

Также в июле Шевченковский суд отпустил под домашний арест экс-главу СБУ Александра Щеголева, а в октябре смягчил меру пресечения до личного обязательства. 27 ноября Киевский апелляционный суд освободил экс-беркутовца Шаповалова из-под стражи под домашний арест.

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
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