Экс-глава департамента ОПУ Кондзеля может быть причастна к вымогательству взяток за влияние на Кабмин

Также к этому может быть причастна бывшая заместительница министра культуры Виктория Лесничая.

Бывшая глава департамента Офиса президента Светлана Кондзеля и бывшая заместительница министра культуры Виктория Лесничая могут быть причастны к вымогательству взяток за влияние на принятие решений Кабмином. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

На одном из заседаний суда, где рассматривался вопрос рассекречивания их прослушки, прокурор отметил, что группа лиц, в состав которой входят сотрудники аппарата Рады, чиновники ОПУ, общественные деятели, среди которых Кондзеля и Лесничая, использовали свой авторитет и знакомства среди руководителей и сотрудников органов власти и совместно совершали действия, направленные, вероятно, на получение взяток для себя или третьих лиц "в сочетании с вымогательством такой выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, уполномоченными на выполнение функций государства".

Напомним, что НАБУ задержало Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс долларов. Задержана также сообщница Кондзели - экс-замминистра культуры. Злоумышленницы вымогали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины. Подозреваемую во взяточничестве Светлану Кондзелю суд отправил под домашний арест.