Экс-директора департамента ОП Кондзелю суд отправил под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины.
Подозреваемую во взяточничестве Светлану Кондзелю суд отправил под домашний арест.
Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - говорится в сообщении.
В САП напомнили, что прокурор настаивал на
аресте Кондзели с залогом в 7,684 млн гривен.
Ранее сегодня ВАКС арестовал с залогом 576 тыс. гривен экс-замминистра культуры Викторию Лесничую.
В САП подчеркнули, что вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.
НАБУ задержало Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс долларов. Задержана также сообщница Кондзели - экс-замминистра культуры. Злоумышленницы вымогали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".