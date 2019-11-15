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Экс-директора департамента ОП Кондзелю суд отправил под домашний арест

Прокурор настаивал на аресте с залогом в 7,684 млн гривен.

Экс-директора департамента ОП Кондзелю суд отправил под домашний арест
Светлана Кондзеля
Фото: censor.net

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины.

Подозреваемую во взяточничестве Светлану Кондзелю суд отправил под домашний арест.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что прокурор настаивал на

аресте Кондзели с залогом в 7,684 млн гривен.

Ранее сегодня ВАКС арестовал с залогом 576 тыс. гривен экс-замминистра культуры Викторию Лесничую.

В САП подчеркнули, что вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

НАБУ задержало Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс долларов. Задержана также сообщница Кондзели - экс-замминистра культуры. Злоумышленницы вымогали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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