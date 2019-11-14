Прокуратура запросила для директора департамента ОП Кондзели арест с залогом в 7,7 млн гривен

Ранее Офис президента отстранил ее от должности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Высший аантикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арест и залог 7,68 млн",- сказал он, отвечая на вопрос, какую меру пресечения просят правоохранители избрать для Кондзели.

По его словам, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

Ранее Офис президента отстранил Кондзелю от должности.

НАБУ задержало Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс долларов. Задержана также сообщница Кондзели - экс-замминистра культуры. Злоумышленницы вымогали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".