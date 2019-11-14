Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
ГлавнаяПолитика

Прокуратура запросила для директора департамента ОП Кондзели арест с залогом в 7,7 млн гривен

Ранее Офис президента отстранил ее от должности.

Прокуратура запросила для директора департамента ОП Кондзели арест с залогом в 7,7 млн гривен
Светлана Кондзеля
Фото: censor.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Высший аантикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арест и залог 7,68 млн",- сказал он, отвечая на вопрос, какую меру пресечения просят правоохранители избрать для Кондзели.

По его словам, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

Ранее Офис президента отстранил Кондзелю от должности.

НАБУ задержало Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс долларов. Задержана также сообщница Кондзели - экс-замминистра культуры. Злоумышленницы вымогали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также