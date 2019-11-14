Зеленский обсудил с послами стран G7 ход реформ в Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). Собеседники обсудили ход реформ в Украине, информирует пресс-служба главы украинского государства.

Фото: president.gov.ua

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители – Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности – над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярны, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коррупцией.

Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи шла речь об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.