Зеленский созвонился с президентом Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает сайт главы нашего государства.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Дональд Туск поздравил активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с проектом "Северный поток-2", а также важность выполнения всеми членами Евросоюза выполнение энергетического законодательства ЕС.

Зеленский также поблагодарил Туска за его роль в развитии сотрудничества между Украиной и ЕС. Президент Евросовета заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.

Напомним, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге, Туск сказал, что считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой".