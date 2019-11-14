Нацсовет назначил внеочередную проверку телеканалу NewsOne

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 14 ноября назначил внеочередную проверку ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) по итогам мониторинга эфира.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Основанием для проверки стали высказывания Руслана Коцабы (обвиняемый в государственной измене блогер) в передаче "Я так думаю" от 5 ноября.

Среди прочего он говорил такое: "Незаконное обогащение и было целью этих «евромайдановских барыг». А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т.п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском, киевские власти должны признать, что использование Вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на который не распространяются сроки давности".

Напомним, что 5 сентября Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), признав многочисленные и неоднократные нарушения вещателем законодательства в части разжигания вражды и ненависти.

В связи с этим было принято решение обратиться в Окружной административный суд Киева с просьбой аннулировать лицензию.

С осени 2018 года NewsOne принадлежит Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.