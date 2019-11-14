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"Слуга народа" Холодов решил подать в суд на "Радио Свобода" за клевету

Нардеп отрицает связи с табачным бизнесом.

"Слуга народа" Холодов решил подать в суд на "Радио Свобода" за клевету
Андрей Холодов

Депутат партии "Слуга народа" Андрей Холодов подаст в суд на журналистов "Радио Свобода" за клевету.

Об это он сообщил в фейсбуке.

"По поводу «сенсационного расследования». Без попкорна прямо не посмотришь, такого уже наснимали, даже не знаю как комментировать: как новый фантастический фильм или все же по журналистским стандартам... «Схемы» (умышленно или нет) перепутали с датой продажи кипрской компании другому владельцу, который долгое время просто не регистрировал адрес, что все их расследования сводит к нулю. Договоренность о продаже была еще в 2017-м, в 2018 из владельцев вышли, что видно в реестре. Еще задолго до моей политической карьеры и даже контрактов, которые сейчас действительны, по всем тем МАФами по конкурсу, о которых говорится в расследовании... Эту выписку можно взять в реестре, стоит значительно дешевле билеты на самолет на Кипр. Никаких связей с табачным бизнесом я не имею. Поэтому о каком конфликте интересов может идти речь?", - написал Холодов.

Нардеп посоветовал журналистам обратиться к правоохранителям.

"Совет для «Радио Свобода» по нарушениям, которые они обнаружили с чеками в точках продаж и о нарушениях в ведении бизнеса - обратитесь, пожалуйста, в правоохранительные органы с доказательствами, ведь именно против таких случаев мы сейчас и ведем борьбу. Как и я обращусь в суд с иском на Радио Свобода за клевету", - написал он.

Напомним, журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") установили, что Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом.

Врасследовании "Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова" говорится о том, что фирма "Киев маркет солюшн", которая, согласно инвестиционным конкурсом, получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков, записана на кипрскую фирму Reineweg LTD. Эта компания была прописана в имении семьи Холодова на Кипре вплоть до июля 2019-го и сменила место регистрации на офисное здание только в июле 2019 года, когда он стал народным депутатом и после того, как изменились местные правила, по которым офис фирмы больше не может располагаться в частном доме.

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