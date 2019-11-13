Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю

Таких эмоций и баталий действующий состав парламента ещё не видел. Да и столь важного вопроса, не оставляющего равнодушным, пожалуй, подавляющее большинство граждан страны, ВР девятого созыва еще не рассматривала. Как власть продавила принятие законопроекта об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении – в репортаже LB.ua.

Слово президента

Ещё в понедельник, 11 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук лично прибыл в Раду на согласительный совет, прося нардепов уже во вторник принять в первом чтении один из самых спорных законопроектов – об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения с октября 2020 года. Но во вторник земельный вопрос был снят с повестки из-за накала страстей во фракции «Слуга народа». В президентской фракции оказалось слишком много несогласных с генеральной линией на открытие рынка земли.

Фото: Lb.ua

«Это в основной массе своей мажоритарщики, которые боятся получить по шапке от избирателей на округах. Ситуация очень эмоциональная и постоянно меняется. Доходит даже до того, что ко мне подходят прямо в сессионном зале и говорят: «Мне звонила мама и спросила, как же я могу сдать нашу землю? – делился один из руководителей фракции «Слуги народа». – Но мы работаем. В том числе, над «запасной подушкой» виде голосов фракции Вакарчука».

Впрочем, в итоге как оказалось, фракция «Голоса» категорически отказалась поддержать законопроект о земле. По информации LB.ua, ответом на эту несговорчивость может стать зачистка органов власти от соратников Вакарчука.

В среду перед заседанием в Раду прибыл лично президент. В «Катрусином кинозале» (так традиционно называют подвальное помещение под залом голосований, – А.С.) он собрал часть своей фракции, чтобы переубедить самых строптивых. По состоянию на вечер понедельника среди таковых числилась группа «Дубинского-Бужанского-Полякова», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Александр Дубинский прямо заявлял, что предложенный законопроект – это обман и кража той самой земли у людей. Но в результате, и он сам, и его соратники таки нажали зеленые кнопки. Как объяснил Дубинский после голосования, потому что «президент дал слово».

Что же пообещал Владимир Зеленский? Как рассказали источники LB.ua во фракции «СН», глава государства взял личную ответственность за то, что «ко второму чтению исправят все моменты, которые больше всего вызывают опасение». Прежде всего – права покупки земли иностранцами. «В итоге большая часть фракции проголосовала за то, что будем поддерживать в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции аграрного комитета и авторства Николая Сольского (с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают в Украине больше двух лет или с 2024 года для юрлиц с иностранными бенефициарами, – А.С.)», – сообщил один из нардепов «СН».

Также, по словам собеседника LB.ua, Владимир Зеленский заявил: акции протеста аграриев под Радой и по всей стране финансирует некий олигарх. Прямо фамилия Коломойского не прозвучала, впрочем, намек, был более чем прозрачен.

Фото: Анна Стешенко

Но даже после гарантий и заверений президента ситуация все равно оставалась шаткой. «Голосов впритык, шансы – 50% на 50%», – оценивали собеседники LB.ua.

Жаркая среда

Заседание ВР в среду началось с силовых упражнений. Часть «Слуг народа» в авангарде с бывшим актером «95 квартала» Юрием Корявченковым заблокировали трибуну парламента. С одной целью – для упреждения аналогичных действий со стороны ОПЗЖ и «Батькивщины», которые изначально выступали против рынка земли.

С пламенной речью, с криком до хрипоты и «избиением» рукой трибуны выступил «слуга» Никита Потураев, сравнив фракцию ОПЗЖ с Лениным, Сталиным, Ягодой, Ежовым и Берией.

«Вот они — миньоны России! Вот они снова пытаются лишить украинцев земли, они хотят, чтобы пришёл сюда московский сапог и уморил украинцев!.. Это те, кто здесь устраивал Голодомор... Но мы сегодня вернём каждому украинцу землю! Землю – людям!», – показывал он на соратников Медведчука, которые пытались подобраться к трибуне, преодолевая сопротивление «слуги». Вадим Рабинович пытался заглушить выступление Потураева сиреной с неприятным звуком, но это лишь подстегнуло того сыпать дополнительными обвинениями в адрес ОПЗЖ.

Фото: Анна Стешенко

Крики «Позор!» и звук сирены стихли, когда на трибуну вышел Виктор Бондар из группы «За будущее» и объявил, что его соратники не поддержат продажу земли.

Следом за ним на трибуне появился Дмитрий Костюк из «Слуги народа». «Посмотрите, кто сегодня якобы защищает украинскую землю! Патриот и гражданин Израиля — Рабинович, – заявил он под одобрительные возгласы соратников. – Люди, разбирающиеся в газе – Бойко и Тимошенко». В ответ Вадим Рабинович назвал Костюка «ишаком».

Намеки на национальность возмутили Игоря Палицу, давнего соратника Игоря Коломойского. «Не переходите на такие моменты. У меня мама еврейка, но я украинец и я не дам разворовать украинскую землю. А вы плохо закончите», – предупреждал он «слуг».

Фото: Макс Левин

Зал замер, когда слово взял глава фракции «Голос» Сергей Рахманин. Ведь многие до последнего ожидали, что фракция Вакарчука поддержит законопроект о земле – как не единожды обещали ее фронтмены. Но Рахманин заявил, что это решение «приведёт сегодня к расколу в Раде, а завтра к расколу в стране». «Поэтому нужно отложить этот вопрос, найти точки соприкосновения», – отрезал он.

Аналогично закон не поддержала «Европейская солидарность». По словам Ирины Геращенко, соратники Петра Порошенко не выступают против отмены моратория на продажу земли как такового. Но предлагаемый законопроект, по оценкам «ЕС», делает украинских аграриев неконкурентноспособными в сравнении с более богатыми иностранцами. «В законе не услышано простого крестьянина и фермера, поэтому голосовать мы не будем!», – выступала она.

Внефракционный мажоритарщик Сергей Шахов пугал монобольшинство тем, что «вас проклянут все украинцы, вы продадите свою мать, а мать это наша земля».

Фото: Макс Левин

Чтобы снизить пыл словесного пафоса и градус взаимных обвинений спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут для консультаций у себя в кабинете с лидерами фракций.

«У нас сегодня не самый лёгкий день»

В кулуарах Рады сами «слуги» в приватных беседах продолжали рассказывать о том, что во фракции все отчетливей назревает раскол. Наличие полярных точек зрения подтвердила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук. «Для начала надо было бы объяснить людям о рынке земли, чтобы потом люди на майданах не отстаивали свое право... Да, может быть так, что президентская фракция не проголосует в полном составе за закон, о чем просил президент», – говорила она (и в итоге сама не голосовала, – А.С.).

Источник LB.ua во фракции рассказал, что за такое инакомыслие премьер Гончарук пообещал отозвать Верещук с позиции представителя Кабмина в Раде. «Лично видел, как глава фракции Давид Арахамия показывал Верещук сообщение премьера об этом прямо в зале», – говорил он.

В это время переговоры глав фракций затягивались уже почти на час. В ложе правительства в это время министр экономики Тимофей Милованов, большой любитель селфи, фотографировался на телефон вместе с депутатами «Батькивщины» Аленой Шкрум и Ольгой Бельковой (в прошлом созыве – член фракции БПП, – А.С.).

В это же время на трибуне Юлия Тимошенко и Никита Потураев оживленно спорили. Тот факт, что глава «Батькивщины» лично заблокировала трибуну, для старожилов парламента стало знаком: все самое интересное только начинается.

Фото: Макс Левин

Через час, как выяснилось безрезультатных переговоров в Раде, Дмитрий Разумков попытался продолжить заседание. Однако на этот раз ОПЗЖ и «Батькивщина» оккупировали не только трибуну, но и президиум. Юлия Владимировна вместе со своими депутатами переместилась ближе к Разумкову и вице-спикеру Стефанчуку. Главный микрофон Рады занял эпатажный Илья Кива из ОПЗЖ и его соратники.

Фото: Макс Левин

Спикер заметно раздраженно пытался усадить нардепов на места. «Это не парламентская практика... Я же не прихожу на ваше рабочее место и в ваш кабинет и не занимаю его. Каждый должен работать на своём месте... Уважаемые коллеги, займите свои места. Подготовьтесь к работе. У нас сегодня не самый лёгкий день... У нас много разных звуков и резиновых изделий в парламенте», – сказал Разумков, комментируя наличие плакатов фракции ОПЗЖ и звуки сирен.

Фото: Макс Левин

Но тщетно. Оппозиция продолжала блокирование. Поэтому рассмотрение всех 11 законопроектов по земле, как и требует регламент, пришлось начать в такой обстановке.

Глава фракции Давид Арахамия предложил поставить на голосование вопрос о продолжении заседания до 15.00, что фракции оппозиции сопровождали скандированием: «Позор!». На табло первый раз появились «234 за», что дало понять: голоса для принятия закона есть.

Фото: Макс Левин

Это явно взбодрило оппозицию. Кива даже метнулся с трибуны в сторону приближающегося министра Милованова, чтобы не позволить ему представить с трибуны первый, правительственный законопроект о рынке земли. Часть «слуг» быстро сорвалась с мест на помощь Милованову. Казалось, ещё чуть-чуть и столь очевидной назревающей драки уже не избежать. Но коллеги по ОПЗЖ смогли удержать Киву. Впрочем, Милованову все же пришлось выступать с трибуны, когда в прямом смысле в затылок ему дышал Кива.

Фото: Макс Левин

Затем в течение двух часов, по сути, происходило не представление 10 других, альтернативных и депутатских законов, а агитация за непринятие именно комитетской редакции, за что и ратовал президент на фракции «Слуга народа». Юлия Тимошенко решила не представлять свой законопроект (к слову, он предлагает провести для начала референдум о рынке земли), а призвала внимательно почитать комитетский вариант.

«Украины как суверенной страны, больше уже не будет! В этом законе предлагается продавать по 210 тысяч гектаров в одни руки! И это тогда, когда Япония разрешает продажу не больше 3 гектаров. Польша, Дания – не больше 300 гектаров в одни руки», – выступала она, угрожая перспективой скупкой земли одним-двумя олигархами или иностранными агрохолдингами и транснациональными компаниями целых областей и регионов Украины.

Фото: Макс Левин

Депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко, отказавшийся рассказывать о своём альтернативном документе, напомнил, что сам комитетский законопроект был рекомендован к принятию нелегитимно. «На тайном заседании для представителей оппозиции, без обсуждения и с нарушением регламента», – заявил он.

Ближе к 15.00, оппозиция потребовала закрыть заседание. Мол, статься 10 Регламента ВР предполагает, что с 15.00 должны заседать парламентские комитеты. Это не остановило «слуг», и они повторно 234 голосами ещё раз продлили заседание. Михаил Папиев из ОПЗЖ тут же напомнил, что именно таким количеством голосов принимали горе-законы 16 января. У большинства это явно вызвало когнитивный диссонанс. А Разумков недовольно сказал, что такое сравнение от бывшего «регионала» точно неуместно. (Сам спикер, к слову, в 2006-2010 годах также состоял в Партии регионов, – А.С.)

Фото: EPA/UPG

Но все потуги оппозиции и даже митинги под Радой, куда аграрии принесли тушу свиньи в гробу как символ предстоящей смерти украинского АПК, не остановили монобольшинство. Дмитрий Разумков поставил на голосование комитетский закон и на табло под овации «Слуги народа» появились 240 «за»: 227 «слуг» и 13 внефракционных мажоритарщиков. Только три мажоритарщика из «СН» голосовали против, 16 – воздержались, отсутствовали – 5. Позже в кулуарах оппозиция обвинила этих 13 внефракционных «в продажности» «Голосовали в обмен на выделение миллионов из бюджета на их округа», – допустил нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. А «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко заявила о переходе в оппозицию лично к президенту. В «Голосе» же резонно обратили внимание на регламентные нормы, по которым изменение принципиальных и уже проголосованных за основу (включая разрешение покупки иностранцами) ко второму чтению невозможно априори. Но ведь именно это обещал своим депутатам Владимир Зеленский.

Фото: Макс Левин

Ждать осталось недолго. В планах депутатов – за две предстоящие недели вынести документ на итоговое рассмотрение.