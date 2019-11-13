​Баканов хочет для СБУ самые высокие зарплаты среди правоохранительных органов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов хочет повысить зарплаты в СБУ до уровня Верховного суда.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

"Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату до уровня зарплат судей Верховного суда. Например, почему глава Службы безопасности Украины должен получать средств меньше, чем председатель Верховного суда Украины?" - сказал Баканов.

По его словам, он как глава СБУ сейчас получает 57 тысяч гривен в месяц. Председатель Верховного cуда Валентина Данишевская недавно в интервью BBC рассказала, что судьи Верховного суда в среднем зарабатывают от 200 тыс. до 300 тыс. в месяц.

Согласно законопроекту о реформе СБУ, должностной оклад главы СБУ может быть увеличен до 75 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть примерно до 150 тысяч гривен. Оклад сотрудников центрального управления будет составлять от 23 до 45 прожиточных минимума (46-90 тысяч гривен) в зависимости от категории.

При этом в зарплату сотрудника СБУ будет входить не только должностной оклад, но и оклад по званию, а также различные надбавки, доплаты и премии.

Для сравнения, должностной оклад директора НАБУ - 50 прожиточных минимумов, директора ГБР - 30 прожиточных минимумов, генерального прокурора - 33 прожиточных минимума (с 2022 года - 55 минимумов), главы НАПК - 40 прожиточных минимумов. Оклад главы Национальной полиции - 40 тысяч гривен.