​"Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту в связи с принятием в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде.

"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию", - сказала Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" также намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума", - пояснила Тимошенко.

Напомним, что во фракцию "Слуги народа" входит 252 народных депутата при 226 необходимых для большинства, поэтому в создании коалиции после выборов не было необходимости.