НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяПолитика

Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины

Олигарх заявил, что деньги из РФ могут заменить кредиты МВФ. 

Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Игорь Коломойский
Фото: PhtoXPress

Олигарх Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что те "заставляют нас воевать". Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому изданию New York Times.

"Они [Россия] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил украинский миллиардер.

Он также отметил, что США якобы используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента - РФ. "Война против России до последнего украинца", - высказался Коломойский. В NYT подчеркнули, что олигарх назвал восстановление связей с РФ необходимостью для экономического выживания Украины.

Во время беседы с журналистами Игорь Коломойский также заявил, что еще в 2014 году "показал, что не хочет быть с Россией", но "объективно описывает, что и куда движется". По его мнению, травма от российско-украинской войны может пройти за пять-десять лет. При этом он заявил, что финансирование России могло бы заменить для Украины выплаты из Международного валютного фонда.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил миллиардер.

Напомним, в мае 2019 Игорь Коломойский дал интервью изданию Financial Times, в котором выступил за дефолт в Украине. Он заявил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ. Также, по его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также