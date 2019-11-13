Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины

Олигарх Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что те "заставляют нас воевать". Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому изданию New York Times.

"Они [Россия] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил украинский миллиардер.

Он также отметил, что США якобы используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента - РФ. "Война против России до последнего украинца", - высказался Коломойский. В NYT подчеркнули, что олигарх назвал восстановление связей с РФ необходимостью для экономического выживания Украины.

Во время беседы с журналистами Игорь Коломойский также заявил, что еще в 2014 году "показал, что не хочет быть с Россией", но "объективно описывает, что и куда движется". По его мнению, травма от российско-украинской войны может пройти за пять-десять лет. При этом он заявил, что финансирование России могло бы заменить для Украины выплаты из Международного валютного фонда.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил миллиардер.

Напомним, в мае 2019 Игорь Коломойский дал интервью изданию Financial Times, в котором выступил за дефолт в Украине. Он заявил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ. Также, по его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.