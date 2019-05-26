Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины

Олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта.

"По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - цитирует издание Коломойского. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

Коломойский считает, что в дефолте нет ничего страшного. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его реструктуризовали", - сказал олигарх.

Он считает, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредит России, а Украина - просто предлог", - сказал он.

Напомним, что Коломойский не впервые говорит о необходимости дефолта Украины. В ноябре в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной олигарх сказал, что не видит в дефолте ничего плохого.

"Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Куда они смотрели? Наблюдатели... Страны не было, в казне - ноль, объявляйте дефолт. Дефолт еще никогда никому не помешал, то, что касается страны - так сто процентов", - сказал он.

В то же время первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LB.ua говорила, что дефолт для Украины – в любом случае плохо.

"Представьте ситуацию: вы "дефолтнули"! Это значит, что в ближайшем будущем вам никто денег не даст. Правительство выйти на внешние рынки не может, внутренний рынок уже максимально отдал возможное. Что получается: мы перестанем платить пенсии, зарплаты, финансировать армию? Или будем вынуждены поменять руководство НБУ для того, чтобы новое включило печатный станок? Инфляция залезет в кошелек каждого", - предупредила Рожкова.

По состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,9%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%.