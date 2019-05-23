Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет, - Кабмин

Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет, - Кабмин
Фото: 7dniv.info

В Кабмине заявили, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет. "С целью сохранения цены на электроэнергию для населения Кабинет министров вводит механизм возложения специальных обязанностей, обеспечивающих компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами на электроэнергию для населения", — сказано в заявлении на сайте правительства.

В Кабинете министров отмечают, что важным при введении нового рынка электроэнергии является учет социального аспекта.

В правительстве подчеркивают, что действующим Законом Украины "О рынке электрической энергии" предусмотрено, что новый рынок должен быть введен 1 июля 2019 и будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. "Закон о его введении разработан совместно с международными партнерами и принят парламентом. На сегодня юридических оснований для отсрочки запуска нового рынка электрической энергии не существует", — отмечает Кабмин.

В свою очередь, Минэнергоугля выполнил все мероприятия и разработал нормативно-правовые акты вторичного законодательства в соответствии с законом. Проведен ряд встреч и совещаний, в частности, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Минэнергоугля, НКРЭ и Совете Оптового рынка электрической энергии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также