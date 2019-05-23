Европейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера Косюка

Европейский банк реконструкции и развития заблокировал выдачу кредитов для украинской компании "Мироновский хлебопродукт", принадлежащей миллиардеру Юрию Косюку. Об этом сегодня сообщило австрийское издание Kurier.

Деньги планировалось привлечь для покупки Косюком словенского агрохолдинга Perutnina.

Причиной отказа ЕБРР издание называет многолетнее использование украинским холдингом лазейки в Соглашении об ассоциации, что позволяло МХП нарастить экспорт курятины в Европу. МХП нашел способ обойти квоту на ввоз куриного филе, экспортируя филе с костью - такой товар не подлежит квотированию и налогообложению. Но после ввоза на территорию ЕС кость из этих филе удаляли, и компания могла беспошлинно продавать мясо не только в ЕС, но и на третьи рынки.

"Это хороший первый шаг, когда ЕБРР, очевидно, решил не использовать государственные деньги для продвижения монополиста. Кроме того, эта группа подозревается в использовании сомнительных методов в работе, несоблюдении норм работы с животными и экологии. Хорошие новости для производителей мяса птицы в ЕС, а также для граждан", - заявил депутат Европарламента Томас Вайц.

Напомним, в феврале этого года МХП закрыл сделку по покупке крупнейшей птицефабрики в Словении. Компания планировала вложить 200 млн евро в производственную базу предприятия в течение четырех-пяти лет.

Холдинг Косюка является самым большим украинским производителем курятины и шестым в Европе. По данным МХП, он занимает 55% украинского рынка курятины. Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Бизнесмен входит в десятку богатейших украинцев с состоянием около $900 млн.