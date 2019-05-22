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Кабмин выделил 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома"

Правительство также подаст в Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.

Кабмин выделил 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Кабинет министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українськi Новини".

"Мы выделяем 32 млн гривен на возвратной основе для "Укроборонпрома", для того чтобы "Укроборонпром" начал финансовый аудит своей деятельности", - сказал он.

Премьер добавил, что Кабмин также решил подать в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.

Напомним, ранее Кабмин обязал "Укроборонпром" провести финансовый аудит и определить аудитора до 25 мая.

В феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в госконцерне были открыты почти 500 дел. Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

В апреле президент Петр Порошенко заявил о запуске международного аудита госконцерна. Ранее, в марте, он также поручил Кабмину провести публичный аудит и проверить руководство "Укроборонпрома" на полиграфе.

28 апреля в Совете нацбезопасности и обороны анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"

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