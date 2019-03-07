С 2014 по нарушениям в "Укроборонпроме" открыты почти 500 дел, - Луценко

C 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании СНБО, передает Радио Свобода.

"Установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами на сумму более 65 миллионов гривен, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с теперь уже достаточно широко известной фирмой "Оптимаспецдеталь" - это уже около 100 миллионов гривен. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров", - заявил генпрокурор на заседании СНБО.

По словам Луценко, продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производствам, вынесены приговоры в отношении 77 человек.

Как сообщалось, на заседании СНБО президент Петр Порошенко заявил, что инициирует ревизию всех контрактов "Укроборонпрома", а также предложил расширить наблюдательный совет концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

Также СНБО инициировал частичное рассекречивание гособоронзаказа.

Напомним, что в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.