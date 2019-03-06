Список должен быть утвержден ВККС и передан на рассмотрение в Высший совет правосудия.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса на 78 вакансий судей Верховного Суда.

Соответствующее решение принято за заседании коллегий ВККС в среду.

Отмечается, что коллегиями по результатам конкурса были сформированы рейтинги кандидатов в Кассационный хозяйственный суд, Кассационный административный суд, Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

По результатам конкурса в Кассационный хозсуд попали действующие глава и члены Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая и Татьяна Малашенкова, а также экс-судьи Высшего хозсуда Сергей Могыл и Валерий Картере.

В состав Кассационного уголовного суда попал действующий глава Подольского районного суда Киева Василий Бородий.

В состав Кассационного гражданского суда прошел и.о. главы аппарата Верховного суда Валентин Сердюк и судья Оболонского райсуда Киева Максим Титов, бывший член коллегии по делу экс-Президента Виктора Януковича.

В Кассационный админсуд прошел действующий член ВСП Николай Гусак.

Список победителей должен быть утвержден ВККС и передан на рассмотрение в Высший совет правосудия.

Напомним, 31 июля Высший совет правосудия утвердил штатное расписание Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда. Полный штат Верховного Суда утвержден в составе 196 судей (сейчас - 120), из которых: в Кассационном административном суде - 56, в Кассационном хозяйственном суде - 45, в Кассационном криминальном суде - 42, в Кассационном гражданском суде - 53.

Первый конкурс в новый Верховный Суд проходил с ноября 2016 года до июля 2017 года. К нему были допущены около 650 человек. По результатам конкурсного отбора ВККС направила в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

10 ноября 2017 года Порошенко назначил 113 судей, 14 декабря - еще двоих. Нескольких победителей первого конкурса до сих пор не утвердили.

2 августа 2018 года был объявлен конкурс на 78 мест в Верховном Суде.