В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
ГлавнаяПолитика

Верховный суд подтвердил законность оплаты расходов агитаторов из избирательных фондов

Ранее разъяснение ЦИК по этому вопросу суды первой инстанции трактовали по-разному.

Верховный суд подтвердил законность оплаты расходов агитаторов из избирательных фондов
Фото: Анна Стешенко

Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения Центральной избирательной комиссии о законности возмещения расходов агитаторов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

"4-5 марта Верховный Суд вынес решения в делах по искам кандидатов на пост Президента Украины Анатолия Гриценко и Виталия Куприя к Центральной избирательной комиссии относительно правомерности постановления Комиссии №376 "О Разъяснении относительно реализации положений ч.6 ст.64 Закона Украины "О выборах Президента Украины"... Указанными решениями доказана легитимность принятого Центральной избирательной комиссией Разъяснения и его соответствие Закону", - сказано в нем.

Суд считает постановление ЦИКа принятым в пределах его компетенции для одинакового применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса по выборам Президента.

Требование Комиссии по неуклонному осуществлению финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды, что в том числе должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц - агитаторов.

Напомним, суд первой инстанции принял противоположные решения касательно разъяснения ЦИКа о законности возмещения расходов агитаторов, поэтому комиссия подала апелляцию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также