Верховный суд подтвердил законность оплаты расходов агитаторов из избирательных фондов

Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения Центральной избирательной комиссии о законности возмещения расходов агитаторов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

"4-5 марта Верховный Суд вынес решения в делах по искам кандидатов на пост Президента Украины Анатолия Гриценко и Виталия Куприя к Центральной избирательной комиссии относительно правомерности постановления Комиссии №376 "О Разъяснении относительно реализации положений ч.6 ст.64 Закона Украины "О выборах Президента Украины"... Указанными решениями доказана легитимность принятого Центральной избирательной комиссией Разъяснения и его соответствие Закону", - сказано в нем.

Суд считает постановление ЦИКа принятым в пределах его компетенции для одинакового применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса по выборам Президента.

Требование Комиссии по неуклонному осуществлению финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды, что в том числе должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц - агитаторов.

Напомним, суд первой инстанции принял противоположные решения касательно разъяснения ЦИКа о законности возмещения расходов агитаторов, поэтому комиссия подала апелляцию.