Суд отстранил главу Херсонского облсовета Мангера от должности

Прокуратура просила отстранения на два месяца.

Шевченковский районный суд Киева отстранил Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета до 6 апреля включительно. Об этом сообщил представитель пресс-службы суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которая просила отстранить Мангера на 2 месяца. Суд постановил отстранить его на 1 месяц, до 6 апреля включительно.

Напомним, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Мангер вышел под залог в 2,5 млн гривен.

На прошлой неделе суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для Мангера, с него сняли электронный браслет.