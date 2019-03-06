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Суд отстранил главу Херсонского облсовета Мангера от должности

Прокуратура просила отстранения на два месяца.

Суд отстранил главу Херсонского облсовета Мангера от должности
Фото: LB.ua

Шевченковский районный суд Киева отстранил Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета до 6 апреля включительно. Об этом сообщил представитель пресс-службы суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которая просила отстранить Мангера на 2 месяца. Суд постановил отстранить его на 1 месяц, до 6 апреля включительно.

Напомним, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Мангер вышел под залог в 2,5 млн гривен.

На прошлой неделе суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для Мангера, с него сняли электронный браслет.

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Источник: "Украинские новости"
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