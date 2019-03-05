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Посол США выступила за увольнение Холодницкого

Специальный антикоррупционный прокурор должен быть сменен.

Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Фото: Макс Левин

Посол США в Украине Мари Йованович считает целесообразным сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - цитирует выступление посла во вторник сайт посольства США в Украине.

Напомним, в марте 2018 НАБУ и Генпрокуратура обвинили главу САП в дисциплинарных правонарушениях после того, как были обнародованы записи, сделанные на "жучок" в его рабочем кабинете.

26 июля прошлого года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор, но не уволила Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

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