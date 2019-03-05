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Суд объявит решение об отстранении Мангера завтра утром

Адвокаты защиты отозвали два ходатайства, поданные ранее.

Суд объявит решение об отстранении Мангера завтра утром
Фото: facebook/Стас Козлюк

Решение Шевченковского суда Киева по ходатайству об отстранении от должности Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, объявят в 8.45 утра. Об этом заявил адвокат Дмитрий Ильченко, сообщает РБК-Украина.

Сторона защиты в конце судебного разбирательства отозвала свои два ходатайства, поданные ранее в ходе заседания.

"Завтра в 8.45 суд объявит решение по отстранению от должности Мангера", - сказал он.

После заседания Шевченковского суда Владислав Мангер заявил, что электронное средство контроля с него уже сняли.

"Браслет уже сняли, а залог не возвращали. Меня хотят отстранить от должности на два месяца. Я считаю, что это политический заказ", - сказал Мангер.

Напомним, вчера Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.

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