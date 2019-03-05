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Сытник намерен баллотироваться в депутаты, - Мартыненко

Экс-депутат считает, что глава НАБУ пытается уйти от ответственности.

Сытник намерен баллотироваться в депутаты, - Мартыненко
Фото: Макс Требухов

Директор НАБУ Артем Сытник хочет получить депутатский иммунитет во избежание уголовной ответственности за фабрикацию "дела Мартыненко". Об этом заявил экс-депутат Николай Мартыненко, сообщает его пресс-служба.

"Судебное разбирательство показало: дело против меня рассыпалось на глазах. Я готов доказать его фейковость в любом суде, включая антикоррупционный. НАБУ это понимает, поэтому старается в обход закона вернуть своего ручного прокурора Перова в судебный процесс. НАБУ надеется заложить юридическую мину, чтобы поставить под сомнение будущее решение суда", - сказал экс-депутат.

По его словам, за эти годы вся страна видит неэффективность директора НАБУ, его злоупотребления и политическую ангажированность. "За фабрикацию дела, где безосновательно нарисована моя фамилия, Артема Сытника ждет уголовная ответственность. Поэтому он придумал план побега - баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность", - считает Николай Мартыненко.

По его мнению, "Артем Сытник льет фальшивые слезы - мол, из-за решения Конституционного суда «5 лет работы НАБУ потеряно". На самом деле не за 5 лет, а за чуть более 3-х. И господин Сытник молчит о двух вещах. Во-первых, терять его ведомству нечего, потому что не было ни работы, ни результатов - только пиар и выполнение политических заказов. Показательный факт: НАБУ недавно тихонько закрыло более 30-ти дел против представителей нынешней власти", - подчеркнул бывший депутат.

"Во-вторых, - сказал он, - решение КС обязывает Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований закрыть дела и против самого Сытника - относительно квартиры сомнительного происхождения, продажи недвижимости в Крыму с уплатой налогов в российский бюджет. А заодно и об элитной квартире его друга - депутата Лещенко".

"Парадоксально: в то время, как в Бразилии главный борец с коррупцией, судья Сержиу Мору пошел в политику, чтобы развить свои успехи, Артем Сытник хочет уйти от ответственности за свои провалы", - отметил Мартыненко.

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