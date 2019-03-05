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Порошенко назвал финансовую децентрализацию очень хрупкой

Большие бюджеты регионов могут легко стать "приятным воспоминанием".

Порошенко назвал финансовую децентрализацию очень хрупкой
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время визита в Днепр заявил об угрозе разворота финансовой децентрализации.

"Нам нужно сейчас защитить децентрализацию, продемонстрировать, что этот путь необратим. Потому что, к сожалению, пока что наша модель децентрализация - очень хрупкая, и развернуть ее - вот так [можно по щелчку пальцев]", - сказал он на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области.

Порошенко намекнул, что в случае смены власти в госбюджете-2020 могут изменить процент поступлений, и тогда в регионы вернутся "грустные времена 2013 года".

"Все те цифры, когда бюджеты местного самоуправления росли в три, четыре, пять раз во время войны, а бюджеты развития росли в семь, десять, пятнадцать раз, - все это может оказаться приятным воспоминанием", - сказал президент Украины.

По его словам, сейчас идет битва в защиту децентрализации.

Напомним, раньше Порошенко заявил, что объединение громад завершится в 2020 году. Те населенные пункты, которые не объединятся добровольно, будут объединены административно.

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